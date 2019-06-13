В Башкирии водитель «Лады» опрокинул автомобиль и погиб
ДТП случилось утром 12 июня
Фото: ГИБДД Башкирии
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В День России, 12 июня, в Бурзянском районе Башкирии случилось ДТП со смертельным исходом.
Рано утром на 24-м километре дороги Старосубхангулово – Мраково опрокинулся автомобиль ВАЗ-21099. По информации главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, водитель «девяносто девятой» - 44-летний местный житель – погиб на месте происшествия.
Что стало причиной аварии, не сообщается.
Всего за минувший праздничный день на дорогах региона зафиксировали 18 аварий, в которых три человека погибли и 21 получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU