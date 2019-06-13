В Уфе будут частично перекрывать улицу Ленина
Власти решили снять световую иллюминацию
Фото: Рустем Ахунов
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Несколько ночей подряд проезд по улице Ленина в Уфе будет ограничен. Это вынужденная мера - специалисты «Уфагорсвета» собираются снять световую иллюминацию в историческом центре.
В мэрии Уфы рассказали, что проезд будет закрыт в следующие периоды:
- с 13 по 16 июня с 10 вечера до 6 утра на участке от Революционной до Чернышевского;
- с 17 по 21 июня на то же время от Чернышевского до улицы Пушкина.
Естественно, маршруты общественного транспорта тоже изменятся. Горожан просят отнестись ко временным неудобствам с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU