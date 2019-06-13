В Уфе будут частично перекрывать улицу Ленина

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-13T07:41:35+03:00

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Несколько ночей подряд проезд по улице Ленина в Уфе будет ограничен. Это вынужденная мера - специалисты «Уфагорсвета» собираются снять световую иллюминацию в историческом центре.

В мэрии Уфы рассказали, что проезд будет закрыт в следующие периоды:

- с 13 по 16 июня с 10 вечера до 6 утра на участке от Революционной до Чернышевского;

- с 17 по 21 июня на то же время от Чернышевского до улицы Пушкина.

Естественно, маршруты общественного транспорта тоже изменятся. Горожан просят отнестись ко временным неудобствам с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU