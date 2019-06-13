Госцирк в Уфе взяли под охрану как памятник истории и культуры

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-13T06:50:56+03:00

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Уфимский Госцирк отныне охраняется как памятник истории и культуры регионального значения. При этом, как уточняет «Коммерсантъ - Уфа», под охрану взято не просто само здание, но и отдельные его элементы: сложная крыша, интерьеры, восемь барельефов и майолики.

По мнению Башкультнаследия, здание ценно тем, что является частью планировочного решения проспекта Октября 1960-1980-х годов. Построен цирк был, напомним, в 1968 году.

Зрителям вход в госцирк пока закрыт. С 2017 года здание ожидает капитального ремонта. Прокуратура сочла, что из-за обветшавшего купола находиться внутри него опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU