2019-06-13T06:50:56+03:00
Общество

Госцирк в Уфе взяли под охрану как памятник истории и культуры

Таковым его признало Башкультнаследие
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Уфимский Госцирк отныне охраняется как памятник истории и культуры регионального значения. При этом, как уточняет «Коммерсантъ - Уфа», под охрану взято не просто само здание, но и отдельные его элементы: сложная крыша, интерьеры, восемь барельефов и майолики.

По мнению Башкультнаследия, здание ценно тем, что является частью планировочного решения проспекта Октября 1960-1980-х годов. Построен цирк был, напомним, в 1968 году.

Зрителям вход в госцирк пока закрыт. С 2017 года здание ожидает капитального ремонта. Прокуратура сочла, что из-за обветшавшего купола находиться внутри него опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24