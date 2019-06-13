2019-06-13T07:47:30+03:00
Происшествия

Жители Уфы в День города нашли в подъезде окровавленное тело

Жуткую находку обнаружили в Инорсе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Утро 12 июня стало для жителей одного из домов в Инорсе отнюдь не праздничным. Мужчина из дома №33 по улице Ферина решил выйти в подъезд, чтобы покурить, и обнаружил на площадке возле мусоропровода молодого человека в луже крови.

По информации паблика «Плохие новости 18+», рядом с парнем лежала пустая банка из-под энергетического напитка и канцелярский нож. Его ботинки почему-то стояли в стороне.

Шокированный мужчина поспешил вызвать врачей. Приехавшие медики уже ничем не могли помочь юноше, они лишь констатировали его смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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