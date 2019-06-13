В Башкирии водитель сбил насмерть двухлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-13T07:11:55+03:00

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Накануне днем, 12 июня, на улице Ибрагимова в селе Верхние Киги, что в Кигинском районе Башкирии, в результате дорожного инцидента погиб маленький ребенок. Как сообщает Рен ТВ, водитель автомобиля ГАЗ-33025 сдавал назад и не заметил за машиной детей двух и трех лет.

В результате наезда младшая девочка получила тяжелые травмы и скончалась. Второго малыша увезли на скорой в ближайшую больницу. Его состояние не уточняется.

По официальным данным ГИБДД Башкирии, дети играли возле лужи за автомобилем, поэтому оказались вне зоны видимости для 27-летнего водителя.

Обстоятельства случившегося предстоит прояснить сотрудникам дорожной полиции.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU