В Башкирии водитель сбил насмерть двухлетнего ребенка
Накануне днем, 12 июня, на улице Ибрагимова в селе Верхние Киги, что в Кигинском районе Башкирии, в результате дорожного инцидента погиб маленький ребенок. Как сообщает Рен ТВ, водитель автомобиля ГАЗ-33025 сдавал назад и не заметил за машиной детей двух и трех лет.
В результате наезда младшая девочка получила тяжелые травмы и скончалась. Второго малыша увезли на скорой в ближайшую больницу. Его состояние не уточняется.
По официальным данным ГИБДД Башкирии, дети играли возле лужи за автомобилем, поэтому оказались вне зоны видимости для 27-летнего водителя.
Обстоятельства случившегося предстоит прояснить сотрудникам дорожной полиции.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU