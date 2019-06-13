В Уфе размежуют несколько кварталов и деревню
Власти Уфы отдают в разработку несколько городских кварталов и деревню. Соответствующие постановления появилась накануне на сайте мэрии города. Проекты планировки и межевания должны быть подготовлены в ближайшее время, после чего их обсудят на слушаниях.
Размежевать планируется следующие территории:
- деревню Жилино, а точнее участок в ней площадью 999,4 гектара;
- участок, ограниченный улицами Гвардейская, Касимовская, Производственная и пока проектируемой улицей;
- улицу Дагестанскую на участке от ул. Магистральной до Центральной;
- участок площадью более 100 гектаров между проспектом Октября, улицами Цветочной, Трамвайной и Адмирала Макарова;
- участок на 7 гектаров между улицами Красина, Зенцова, Гафури и Чернышевского;
Что именно появится на этих территориях, станет ясно после публикации проектов планировки.
ИСТОЧНИК KP.RU