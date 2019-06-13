В Уфе размежуют несколько кварталов и деревню

СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-13T07:14:21+03:00

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Власти Уфы отдают в разработку несколько городских кварталов и деревню. Соответствующие постановления появилась накануне на сайте мэрии города. Проекты планировки и межевания должны быть подготовлены в ближайшее время, после чего их обсудят на слушаниях.

Размежевать планируется следующие территории:

- деревню Жилино, а точнее участок в ней площадью 999,4 гектара;

- участок, ограниченный улицами Гвардейская, Касимовская, Производственная и пока проектируемой улицей;

- улицу Дагестанскую на участке от ул. Магистральной до Центральной;

- участок площадью более 100 гектаров между проспектом Октября, улицами Цветочной, Трамвайной и Адмирала Макарова;

- участок на 7 гектаров между улицами Красина, Зенцова, Гафури и Чернышевского;

Что именно появится на этих территориях, станет ясно после публикации проектов планировки.

ИСТОЧНИК KP.RU