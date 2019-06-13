В трех районах Башкирии изменили даты проведения сабантуев

СЕГОДНЯ 06:10 2019-06-13T06:10:05+03:00

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В трех районах республики перенесли даты празднования сабантуя. Указ об изменении графика празднований за подписью врио главы Башкирии появился на официальном портале правовой информации.

По документу, жители Белорецкого района отметят праздник плуга в субботу, 15 июня. В Ишимбайском и Салаватском районах сабантуи перенесли на 29 июня.

Напомним, что сабантуи с этого года стали «трезвыми» праздниками. Согласно новому указу, запрещается продавать спиртные напитки в дни проведения праздника плуга в районах и городах республики. Купить алкоголь также будет невозможно в День молодежи (27 июня) и в День знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU