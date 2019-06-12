КПРФ выдвинула на пост главы Башкирии Юнира Кутлугужина

СЕГОДНЯ 20:02 2019-06-12T20:02:37+03:00

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Сегодня, 12 июня, в рескоме КПРФ в Башкирии прошла партийная конференция, в ходе которой партия определилась с кандидатурой на пост главы республики. На выборах в Единый день голосования 8 сентября коммунистов представит Юнир Кутлугужин. За него проголосовало абсолютное большинство делегатов, пишет «КоммерсантЪ-Уфа».

Помимо самого Кутлугужина в кандидаты на пост главы Башкирии метил депутат Курултая Ильгам Галин. Но во время партконференции он взял самоотвод.

Стоит отметить, что некоторых «кандидатов в кандидаты», выдвинутых в районных отделениях партии, до итогового голосования не допустили. В частности, речь идет об общественнице Диане Демидовой, секретаре рескома в Советском районе Уфы Альберте Рахматуллине, а также депутатах Курултая Рустаме Хафизове и Дмитрие Чувилине.

Общественница Рамиля Саитова, которая оспаривает отказ КПРФ регистрировать ее как беспартийного кандидата от партии на пост главы, вовсе не была допущена до конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU