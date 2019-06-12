2019-06-12T19:56:16+03:00
Происшествия

В Уфе мотоциклист врезался в столб и погиб

Сейчас полицейские выясняют его личность
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 12 июня, на улице Центральной в уфимском микрорайоне Дема произошло смертельное ДТП. Мотоциклист на большой скорости врезался в столб и погиб. Он получил травмы не совместимые с жизнью, сообщают очевидцы.

Местные жители сняли на камеру мобильного телефона как на месте аварии работают медики бригады скорой помощи и переслали его съемочной группе телеканала. На кадрах видно, что мужчина лежит у обочины и не подает признаков жизни. Рядом его стальной конь – он сильно поврежден.

По словам очевидцев, мотоциклист во время движения завилял.

- Видимо решил применить экстреннее торможение. Возможно, кто-то подрезал его, так как рядом был другой тормозной путь - от автомобиля, - рассказал «Комсомолке» очевидец, побывавший на месте сразу после ДТП.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что на данный момент устанавливается личность мотоциклиста.

- Сейчас устанавливается личность водителя и все обстоятельства произошедшего, - пояснили в ведомстве корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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