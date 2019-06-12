В Уфе мотоциклист врезался в столб и погиб
Сегодня, 12 июня, на улице Центральной в уфимском микрорайоне Дема произошло смертельное ДТП. Мотоциклист на большой скорости врезался в столб и погиб. Он получил травмы не совместимые с жизнью, сообщают очевидцы.
Местные жители сняли на камеру мобильного телефона как на месте аварии работают медики бригады скорой помощи и переслали его съемочной группе телеканала. На кадрах видно, что мужчина лежит у обочины и не подает признаков жизни. Рядом его стальной конь – он сильно поврежден.
По словам очевидцев, мотоциклист во время движения завилял.
- Видимо решил применить экстреннее торможение. Возможно, кто-то подрезал его, так как рядом был другой тормозной путь - от автомобиля, - рассказал «Комсомолке» очевидец, побывавший на месте сразу после ДТП.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что на данный момент устанавливается личность мотоциклиста.
- Сейчас устанавливается личность водителя и все обстоятельства произошедшего, - пояснили в ведомстве корреспондентам ГТРК «Башкортостан».
ИСТОЧНИК KP.RU