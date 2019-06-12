Перед салютом центр Уфы сковали десятибалльные пробки

СЕГОДНЯ 18:57 2019-06-12T19:13:54+03:00

Одна из оживленных улиц фактически стоит от начала до конца

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Сегодня в центре башкирской столицы наблюдается едва ли не транспортный коллапс. Улица Заки Валиди еще не успела закрыться на ремонт, а там уже невозможно проехать – автомобили застряли в десятибалльной пробке. По данным сервиса Яндекс.Пробки, похожая ситуация и на прилегающих улицах.

На данный момент в историческом центре Уфы перегружены все ключевые транспортные узлы. Самый высокий, «бордовый» уровень зафиксирован на дорогах от Монумента Дружбы до «Конгресс-холла Торатау». Улицы Пушкина, Октябрьской революции и Коммунистическая местами также парализованы. Там скорость движения не превышает 3 километра в час.

Причиной гигантских пробок стало огромное скопление людей в центре города – горожане пришли на праздничные мероприятия, которые проходят на площади перед Конгресс-холлом.

ИСТОЧНИК KP.RU