2019-06-12T19:13:54+03:00
Авто

Перед салютом центр Уфы сковали десятибалльные пробки

Одна из оживленных улиц фактически стоит от начала до конца
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сервиса Яндекс.ПробкиФото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки
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Сегодня в центре башкирской столицы наблюдается едва ли не транспортный коллапс. Улица Заки Валиди еще не успела закрыться на ремонт, а там уже невозможно проехать – автомобили застряли в десятибалльной пробке. По данным сервиса Яндекс.Пробки, похожая ситуация и на прилегающих улицах.

На данный момент в историческом центре Уфы перегружены все ключевые транспортные узлы. Самый высокий, «бордовый» уровень зафиксирован на дорогах от Монумента Дружбы до «Конгресс-холла Торатау». Улицы Пушкина, Октябрьской революции и Коммунистическая местами также парализованы. Там скорость движения не превышает 3 километра в час.

Причиной гигантских пробок стало огромное скопление людей в центре города – горожане пришли на праздничные мероприятия, которые проходят на площади перед Конгресс-холлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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