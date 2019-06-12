В Башкирии полиция задержала подозреваемых в краже почти полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-12T18:32:01+03:00

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Накануне в Мелеузе злоумышленники попытались украсть из машины одной из коммерческих организаций 450 тысяч рублей. Трое мужчин посреди белого дня взломали автомобиль, воспользовавшись специальными инструментами и вытащили деньги из салона. Крупную сумму там оставил экспедитор фирмы, которой и принадлежал автомобиль.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в ограблении подозреваются 36-летний житель Новосибирска и его сообщники – мужчины 37 и 29 лет. По предварительной версии они повредили замок и вскрыли кабину грузовика, который был припаркован на улице Ленина в Мелеузе.

Злоумышленников задержали с поличным сотрудники полиции. При досмотре их машины были обнаружены 650 тысяч рублей, банковские карты, инструменты для взлома автомобилей, в том числе раскладной нож, металлический штык, гвоздодер, напильник, отвертки и сканер для взлома кода автосигнализации.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU