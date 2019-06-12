2019-06-12T17:29:56+03:00
Политика

В Уфе в честь Дня города запустили фонтан-часы

Этот объект строился долгих пять лет
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 июня, в честь Дня города городские власти наконец запустили ставший уже легендарным фонтан-часы на площади Ленина, что перед Горсоветом. Его строили долгих пять лет. За время строительства сменилось несколько подрядчиков. Все эти годы место, где его построили, было огорожено высоким забором.

Фонтан-часы представляет собой чашу диаметром 50 метров. По его окружности расположены гранитные блоки с бронзовыми цифрами. По задумке авторов струи фонтана будут показывать время.

На открытие «долгожданного» фонтана собрались тысячи уфимцев. Посетили торжества по случаю открытия и мэр Уфы Ульфат Мустафин и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии женщина за рулем легковушки сбила троих детей
В Уфе неадекватный мужчина влез на дерево и не давал себя спасти
В Башкирии водитель маршрутки испугал пассажиров своим поведением
В Уфе из-за ремонта дороги перекроют улицу Заки Валиди
В Уфе охранник магазина поймал воришку и избил его баллоном пива
Защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов перешел в «Локомотив»
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Стояла на голове: в Башкирии спасли провалившуюся в колодец корову
В Башкирии на трассе перевернулся грузовик с зерном, водитель погиб
Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибла семья из четырех человек
В Башкирии мужчина пытался обмануть банк с помощью поддельных документов
Авиакомпания «Победа» возобновила рейсы из Уфы в Москву
Власти Башкирии запретили полеты беспилотников над Уфой