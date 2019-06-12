В Уфе в честь Дня города запустили фонтан-часы
Сегодня, 12 июня, в честь Дня города городские власти наконец запустили ставший уже легендарным фонтан-часы на площади Ленина, что перед Горсоветом. Его строили долгих пять лет. За время строительства сменилось несколько подрядчиков. Все эти годы место, где его построили, было огорожено высоким забором.
Фонтан-часы представляет собой чашу диаметром 50 метров. По его окружности расположены гранитные блоки с бронзовыми цифрами. По задумке авторов струи фонтана будут показывать время.
На открытие «долгожданного» фонтана собрались тысячи уфимцев. Посетили торжества по случаю открытия и мэр Уфы Ульфат Мустафин и врио главы Башкирии Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU