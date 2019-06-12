В Башкирии женщина за рулем легковушки сбила троих детей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-12T16:43:13+03:00

Она сдавала задним ходом и попросту не заметила малышей [видео]

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В минувший вторник, 11 июня, в Учалах женщина за рулем «Шевроле» наехала на группу детей. ДТП произошло в микрорайоне Рудник.

В республиканской Госавтоинспекции сообщают, что 39-летняя местная жительница выезжала со двора задним ходом и не заметила, как на ее пути возникли трое маленьких пешеходов. Видео момента столкновения было опубликовано в местном сообществе в социальных сетях.

На кадрах видно, как машина сдает назад прямо на группу малышей, которых сопровождает взрослая женщина. В результате наезда все трое детей получили различные травмы.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается дорожная полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/714363" frameborder="0"></iframe> В Башкирии женщина за рулем сбила троих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU