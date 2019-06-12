В Башкирии женщина за рулем легковушки сбила троих детей
В минувший вторник, 11 июня, в Учалах женщина за рулем «Шевроле» наехала на группу детей. ДТП произошло в микрорайоне Рудник.
В республиканской Госавтоинспекции сообщают, что 39-летняя местная жительница выезжала со двора задним ходом и не заметила, как на ее пути возникли трое маленьких пешеходов. Видео момента столкновения было опубликовано в местном сообществе в социальных сетях.
На кадрах видно, как машина сдает назад прямо на группу малышей, которых сопровождает взрослая женщина. В результате наезда все трое детей получили различные травмы.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается дорожная полиция.
В Башкирии женщина за рулем сбила троих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU