В Башкирии водитель маршрутки испугал пассажиров своим поведением

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-12T16:39:41+03:00

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Житель Стерлитамака накануне выложил в социальные сети фото, сделанное в салоне пассажирского автобуса. Со слов самого пользователя, он сфотографировал водителя маршрутки № 8а. На снимке не сразу, но все-таки удается разглядеть предмет, похожий на пузырек с алкоголем.

Если приглядеться к этой фотографии внимательнее, можно увидеть, что слева от водительского сиденья лежит небольшая бутылка водки в 0,25 литра со светлой жидкостью внутри. Видно, что она не полная – часть содержимого покинула бутылку. Что это за напиток, и как початая бутылка оказалась в салоне пассажирского автобуса, неизвестно.

Пост пользователя в соцсети вызвал волну возмущения среди горожан. Жители Стерлитамака буквально вскипели, завидев, предположительно, початую бутылку алкоголя.

- Интересно, это та самая 8а с номером желтым 386? Недавно на Мира пролетела на красный свет светофора, - возмущается местная жительница в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU