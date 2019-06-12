2019-06-12T16:39:41+03:00
Общество

В Башкирии водитель маршрутки испугал пассажиров своим поведением

В кабине был обнаружен предмет, напоминающий пузырек с алкоголем
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Житель Стерлитамака накануне выложил в социальные сети фото, сделанное в салоне пассажирского автобуса. Со слов самого пользователя, он сфотографировал водителя маршрутки № 8а. На снимке не сразу, но все-таки удается разглядеть предмет, похожий на пузырек с алкоголем.

Если приглядеться к этой фотографии внимательнее, можно увидеть, что слева от водительского сиденья лежит небольшая бутылка водки в 0,25 литра со светлой жидкостью внутри. Видно, что она не полная – часть содержимого покинула бутылку. Что это за напиток, и как початая бутылка оказалась в салоне пассажирского автобуса, неизвестно.

Пост пользователя в соцсети вызвал волну возмущения среди горожан. Жители Стерлитамака буквально вскипели, завидев, предположительно, початую бутылку алкоголя.

- Интересно, это та самая 8а с номером желтым 386? Недавно на Мира пролетела на красный свет светофора, - возмущается местная жительница в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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