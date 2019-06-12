В Уфе охранник магазина поймал воришку и избил его баллоном пива
В минувший вторник, 11 июня, в Уфе произошел курьезный случай. Около одного из крупных супермаркетов на мужчину набросились продавец-кассир и мужчина в форме охранника. Происходящее попало на камеру видеорегистратора жителя башкирской столицы. Сегодня эти кадры попали в сеть – кто-то выложил ролик в одном из сообществ в социальных сетях.
На кадрах видно, как мужчина маргинального вида идет по улице. Внезапно к нему подбегает охранник и продавец. Вскоре мужчина достает из-под толстовки баллон пива и отдает его. Мужчина в форме хватает баллон и начинает избивать им злоумышленника – судя по всему, тот вынес товар из магазина не расплатившись.
Битва охранника с воришкой заканчивается тем, что похититель пива спешно покидает место преступления.
В Уфе охранник избивает воришку баллоном пива.
ИСТОЧНИК KP.RU