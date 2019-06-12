В Уфе охранник магазина поймал воришку и избил его баллоном пива

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-12T14:04:09+03:00

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В минувший вторник, 11 июня, в Уфе произошел курьезный случай. Около одного из крупных супермаркетов на мужчину набросились продавец-кассир и мужчина в форме охранника. Происходящее попало на камеру видеорегистратора жителя башкирской столицы. Сегодня эти кадры попали в сеть – кто-то выложил ролик в одном из сообществ в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина маргинального вида идет по улице. Внезапно к нему подбегает охранник и продавец. Вскоре мужчина достает из-под толстовки баллон пива и отдает его. Мужчина в форме хватает баллон и начинает избивать им злоумышленника – судя по всему, тот вынес товар из магазина не расплатившись.

Битва охранника с воришкой заканчивается тем, что похититель пива спешно покидает место преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/714333" frameborder="0"></iframe> В Уфе охранник избивает воришку баллоном пива.

ИСТОЧНИК KP.RU