В Уфе из-за ремонта дороги перекроют улицу Заки Валиди

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-12T15:04:04+03:00

Движение будет ограничено, в основном, в ночное время

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Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в связи с ремонтом дороги на улице Заки Валиди движение транспорта по оживленной магистрали будет практически полностью перекрыто в ночное время. Ремонт проезжей части начнется с 13 июня.

С 01:00 до 06:00 будет полностью закрыто движение на участке от улицы Цюрупы до улицы Гафури. Укладка верхнего слоя асфальта будет продолжаться вплоть до полной замены, поэтому по ночам по Заки Валиди движение будут перекрывать на нескольких участках. Планируется, что ремонт будут делать от путепровода на проспекте Салавата Юлаева и до перекрестка с улицей Мажита Гафури.

- Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения, - заявили в пресс-службе мэрии Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU