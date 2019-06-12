Защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов перешел в «Локомотив»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-12T13:00:25+03:00

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Сегодня экс-защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов был официально представлен новой команде и ее болельщикам. Новым клубом игрока стал московский «Локомотив», который в этом сезоне завоевал Кубок России и стал вторым в Чемпионате России.

Футбольная «Уфа» поблагодарила Дмитрия за совместную работу и пожелала ему успешного продолжения профессиональной карьеры.

Напомним, Живоглядов перешел в башкирский клуб в июле 2016 года из московского «Динамо». Всего за время выступления в «Уфе» 25-летний футболист провел 81 матч и забил два гола. В нынешнем сезоне он сыграл за «горожан» 29 игр и помог команде остаться в РПЛ по результатам стыковых поединков.

ИСТОЧНИК KP.RU