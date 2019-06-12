2019-06-12T11:53:51+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Синоптики прогнозируют также дожди, грозы и град
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже сегодня вечером погода в Башкирии начнет резко меняться. Специалисты Башгидрометцентра прогнозируют местами по республике с вечера 12 июня до вечера 13 июня кратковременные дожди, грозы и град. Из-за усиления ветра до 18 метров в секунду МЧС по республике объявило штормовое предупреждение.

Так, синоптики сообщают, что сегодня, 12 июня, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных местах пройдет град. Ветер прогнозируется северо-западный, северный от 7-12 метров в секунду до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +10, +15 градусов Цельсия. В северных районах +2,+7°, днем 13-18°, по югу до 24°.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на дорогах ночью и утром ожидается дымка. Из-за этого видимость составит всего 1-2 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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