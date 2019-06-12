2019-06-12T10:53:48+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе перевернулся грузовик с зерном, водитель погиб

Авария произошла в Бижбулякском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: Пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла вчера, 11 июня, на трассе в Башкирии. Около полудня на участке дороги Бижбуляк-Аксёново в Бижбулякском районе республики 30-летний водитель груженой зерном фуры не справился с управлением и перевернулся. Машина оказалась в кювете, а мужчина, уроженец Оренбургской области, погиб. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, травмы оказались не совместимы с жизнью.

На данный момент дорожная полиция расследует причины смертельного ДТП. К счастью, в момент аварии по близости не было других автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Стояла на голове: в Башкирии спасли провалившуюся в колодец корову
Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибла семья их четырех человек
В Башкирии мужчина пытался обмануть банк с помощью поддельных документов
Авиакомпания «Победа» возобновила рейсы из Уфы в Москву
Власти Башкирии запретили полеты беспилотников над Уфой
В Башкирии тяжелобольной ребенок не получал бесплатное лечебное питание
Врачи сразу поставили четвертую стадию: В Уфе от онкологии скончался оператор БСТ
К выходным в Башкирии снова похолодает – синоптики
«Повар выходит через окно»: детский сад в Башкирии разваливается на глазах
В Уфе водитель на легковушке сбил семилетнего ребенка
«Никто не застрахован от такого»: брат убитого у вокзала в Уфе записал видеообращение
На озере Теплом в Уфе едва не утонули две женщины
Адвокат опровергает версию о том, что у уфимского стрелка вымогали деньги
В Уфе состоялся ежегодный конкурс уличных граффити
В Башкирии в аварии погибла целая семья с маленькими детьми
В Башкирии во время купания утонул 35-летний мужчина
"Поехал на работу и пропал": в Уфе ищут 28-летнего Дмитрия Мохова
В Башкирии подскочила цена на целый ряд продуктов
В Уфе полицейского обвиняют в избиении и пытках 17-летней девушки
Жителей Башкирии уличили в массовой накрутке результатов шоу «Голос. Дети»
В День города в Уфе перекроют часть проспекта Октября
На 35 пляжах в Башкирии уже можно купаться
Из-за ремонта путей в Уфе закроют движение трамваев
Парню, устроившему стрельбу на вокзале в Уфе, выбрали меру пресечения
Башкирские университеты вошли в сотню лучших вузов России