В Башкирии на трассе перевернулся грузовик с зерном, водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-12T10:53:48+03:00

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Страшная авария произошла вчера, 11 июня, на трассе в Башкирии. Около полудня на участке дороги Бижбуляк-Аксёново в Бижбулякском районе республики 30-летний водитель груженой зерном фуры не справился с управлением и перевернулся. Машина оказалась в кювете, а мужчина, уроженец Оренбургской области, погиб. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, травмы оказались не совместимы с жизнью.

На данный момент дорожная полиция расследует причины смертельного ДТП. К счастью, в момент аварии по близости не было других автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU