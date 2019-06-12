В Башкирии на трассе перевернулся грузовик с зерном, водитель погиб
Авария произошла в Бижбулякском районе республики
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Страшная авария произошла вчера, 11 июня, на трассе в Башкирии. Около полудня на участке дороги Бижбуляк-Аксёново в Бижбулякском районе республики 30-летний водитель груженой зерном фуры не справился с управлением и перевернулся. Машина оказалась в кювете, а мужчина, уроженец Оренбургской области, погиб. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, травмы оказались не совместимы с жизнью.
На данный момент дорожная полиция расследует причины смертельного ДТП. К счастью, в момент аварии по близости не было других автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU