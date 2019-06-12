Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибла семья их четырех человек

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-12T10:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 11 июня, неподалеку от села Старомусятово в Бурзянском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Сегодня республиканская Госавтоинспекция обнародовала подробности жуткой аварии.

Как удалось выяснить сотрудникам дорожной полиции, на 7 километре дороги Старосубхангулово-Белорецк «Лада Ларгус» столкнулась со встречным КамАЗом. В результате столкновения обе машины вылетели с дороги в кювет. Находящиеся в легковушке четверо человек погибли. Как оказалось, это была семья – отец 33 лет, его 29-летняя супруга и их сыновья 3 и 5 лет. Водитель большегруза получил травмы, но выжил.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать неудачная попытка водителя «Ларгуса» совершить маневр на мокрой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU