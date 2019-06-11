«Никто не застрахован от такого»: брат убитого у вокзала в Уфе записал видеообращение

СЕГОДНЯ 21:07 2019-06-11T22:36:46+03:00

Мужчина рассказал, что у погибшего было много планов на жизнь

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Брат убитого водителя «Лады Приоры» записал видеообращение в социальных сетях, где вспомнил добрыми словами погибшего Расула А.

- Знаете, что ужасней всего? Никто не застрахован от такого. Люди очень жестокие, они готовы убивать за место на светофоре. И они могут это сделать, - поражается мужчина.

Артур Юнусов рассказал, что в прошлый вторник встретил брата в аэропорту: мужчина приехал в Уфу из Ярославля, где работал в крупной компании, делился планами на жизнь и новыми проектами, мечтал о совместном отдыхе с семьей…

- Последнее, что от него услышал: «Брат, опять этот дождь, я только машину помыл...», - не может сдержать эмоций родственник убитого.

Артур Юнусов задается вопросом: выходит, что каждый человек может оказаться в такой ситуации, когда его жизнь висит на волоске и ничто не может спасти.

- Сколько ты еще мог бы увидеть и сделать. Пусть земля тебе будет пухом, - скорбит брат Расула.

Напомним, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. 24-летний житель Уфимского района Андрей Буяк расстрелял из своего охотничьего карабина 25-летнего водителя «Лады Приоры» Расула А. и ранил его спутницу. Раненый мужчина скончался на месте, а его подруга выжила: ее прооперировали, и сейчас жизни девушки ничего не угрожает. По первоначальной версии мотивом преступления стал денежный долг стрелка перед своей жертвой.

ИСТОЧНИК KP.RU