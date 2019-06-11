2019-06-11T20:08:08+03:00
Происшествия

Адвокат опровергает версию о том, что у уфимского стрелка вымогали деньги

Сторона защиты уверена, что стрелок просто пытается снять с себя вину
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Убийца заявил, что погибший вымогал у него деньгиУбийца заявил, что погибший вымогал у него деньги
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 июня, в Октябрьском районном суде Уфы избрали меру пресечения для уфимца, устроившего стрельбу возле Южного автовокзала. 24-летнего Андрея Буяка по ходатайству следователей заключили на два месяца под стражу.

В суде обвиняемый заявил, что пошел на преступления из-за шантажа. Мол, жертва угрожала ему и его родным из-за денег, обещанных за помощь в сдаче зачетов и экзаменов в университете. Ранее следствие озвучивало версию, что убитый Расул А. одолжил своему приятелю 60 тысяч рублей, и чтобы не возвращать долг, тот решил убрать своего кредитора.

- Никто из пострадавших от рук обвиняемого не просил и не требовал передачи чужого имущества, денег. Потерпевшие не осуществляли шантаж в отношении обвиняемого, - приводит слова адвоката потерпевшей стороны ГТРК «Башкортостан».

Напомним, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. Житель Миловки Андрей Буяк расстрелял из своего охотничьего карабина 25-летнего водителя «Лады Приоры» Расула А. и ранил его 24-летнюю спутницу Кристину Т. От полученных ран молодой мужчина скончался на месте, а его подруга, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжила: ее прооперировали, и сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Никто не застрахован от такого»: брат убитого у вокзала в Уфе записал видеообращение
На озере Теплом в Уфе едва не утонули две женщины
В Уфе состоялся ежегодный конкурс уличных граффити
В Башкирии в аварии погибла целая семья с маленькими детьми
В Башкирии во время купания утонул 35-летний мужчина
"Поехал на работу и пропал": в Уфе ищут 28-летнего Дмитрия Мохова
В Башкирии подскочила цена на целый ряд продуктов
В Уфе полицейского обвиняют в избиении и пытках 17-летней девушки
Жителей Башкирии уличили в массовой накрутке результатов шоу «Голос. Дети»
В День города в Уфе перекроют часть проспекта Октября
На 35 пляжах в Башкирии уже можно купаться
Из-за ремонта путей в Уфе закроют движение трамваев
Парню, устроившему стрельбу на вокзале в Уфе, выбрали меру пресечения
Башкирские университеты вошли в сотню лучших вузов России