Адвокат опровергает версию о том, что у уфимского стрелка вымогали деньги

СЕГОДНЯ 20:08 2019-06-11T20:08:08+03:00

Сторона защиты уверена, что стрелок просто пытается снять с себя вину

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Сегодня, 11 июня, в Октябрьском районном суде Уфы избрали меру пресечения для уфимца, устроившего стрельбу возле Южного автовокзала. 24-летнего Андрея Буяка по ходатайству следователей заключили на два месяца под стражу.

В суде обвиняемый заявил, что пошел на преступления из-за шантажа. Мол, жертва угрожала ему и его родным из-за денег, обещанных за помощь в сдаче зачетов и экзаменов в университете. Ранее следствие озвучивало версию, что убитый Расул А. одолжил своему приятелю 60 тысяч рублей, и чтобы не возвращать долг, тот решил убрать своего кредитора.

- Никто из пострадавших от рук обвиняемого не просил и не требовал передачи чужого имущества, денег. Потерпевшие не осуществляли шантаж в отношении обвиняемого, - приводит слова адвоката потерпевшей стороны ГТРК «Башкортостан».

Напомним, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. Житель Миловки Андрей Буяк расстрелял из своего охотничьего карабина 25-летнего водителя «Лады Приоры» Расула А. и ранил его 24-летнюю спутницу Кристину Т. От полученных ран молодой мужчина скончался на месте, а его подруга, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжила: ее прооперировали, и сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU