В Уфе состоялся ежегодный конкурс уличных граффити

СЕГОДНЯ 19:42 2019-06-11T19:42:30+03:00

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В Уфе состоялся очередной ежегодный граффити-баттл. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», в 12-ый раз уличные художники покажут друг другу и всему городу, какие произведения искусства получаются благодаря баллончику с краской и белой стене. В этом году тематика баттла была посвящена театру, а для победителей организаторы конкурса приготовили сертификаты в профессиональные магазины.

Особенно рады конкурсу сами уфимцы, ведь благодаря красочным рисункам унылые дворы заметно преобразились. Настоящие граффити – это не вандализм, уверяют уличные художники, а настоящее искусство.

ИСТОЧНИК KP.RU