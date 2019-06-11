В Уфе состоялся ежегодный конкурс уличных граффити
Красочные рисунки на театральную тему украсили городские дворы
Фото: скриншот видеосюжета от телеканала "Вся Уфа"
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В Уфе состоялся очередной ежегодный граффити-баттл. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», в 12-ый раз уличные художники покажут друг другу и всему городу, какие произведения искусства получаются благодаря баллончику с краской и белой стене. В этом году тематика баттла была посвящена театру, а для победителей организаторы конкурса приготовили сертификаты в профессиональные магазины.
Особенно рады конкурсу сами уфимцы, ведь благодаря красочным рисункам унылые дворы заметно преобразились. Настоящие граффити – это не вандализм, уверяют уличные художники, а настоящее искусство.
ИСТОЧНИК KP.RU