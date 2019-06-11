2019-06-11T19:00:22+03:00
Происшествия

В Башкирии в аварии погибла целая семья с маленькими детьми

«Ларгус» влетел под многотонный «КамАЗ»
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Страшная авария в Бурзянском районе республики унесла жизнь целой семьи. Как сообщают в республиканской Госавтоинспекции, сегодня, 11 июня, на трассе неподалеку от деревни Старомусятово столкнулись «Лада Ларгус» и «КамАЗ». Страшный удар смял автомобиль в груду металла, а прибывшие спасатели извлекли из искореженного салона тела мужчины-водителя, женщины и двух маленьких мальчиков примерно 3 и 5 лет.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, также на месте работают экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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