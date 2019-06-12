В Башкирии тяжелобольной ребенок не получал бесплатное лечебное питание

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-12T07:59:52+03:00

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С неприятной ситуацией столкнулась жительница Стерлитамакского района, воспитывающая пятилетнего сына-инвалида. Мальчик с рождения страдает серьезным неврологическим заболеванием, не может самостоятельно передвигаться и нуждается в дорогостоящем лечебном питании. Согласно закону, питание должно было предоставляться ребенку бесплатно, но республиканский минздрав не смог обеспечить мальчика смесью, поэтому его мать была вынуждена обращаться в благотворительные фонды за помощью. А межрайонная прокуратура, тем временем, обратилась с исковым заявлением в суд.

Кировский районный суд города Уфы обязал министерство здравоохранения выделить ребенку необходимые специализированные продукты питания, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. - Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU