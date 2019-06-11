В Башкирии во время купания утонул 35-летний мужчина

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-11T18:52:05+03:00

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Вчера вечером, 10 июня, в службу спасения поступило сообщение, что в Благовещенском районе тонет мужчина. Выяснилось, что 35-летний житель населенного пункта Ситники решил искупаться в местном пруду, хотя место для купания не было оборудовано. Прибывшие спасатели вытащили из воды уже бездыханное тело молодого человека.

- В этом году на водных объектах уже погибло пять человек, в том числе один ребенок, - сообщили в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии. – Чтобы предотвратить трагедию, купайтесь только на организованных пляжах, не заплывайте за буйки и не ныряйте в незнакомых местах. Помните, что лезть в воду в нетрезвом виде запрещено

ИСТОЧНИК KP.RU