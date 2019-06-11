В Башкирии подскочила цена на целый ряд продуктов

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-11T17:31:55+03:00

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И вроде наступило лето, а в Башкирии цены на свежие овощи и фрукты продолжает расти. По данным Башстата, в мае значительно подорожал картофель – на 16,4 %. В цене прибавил и «борщевой» набор: чеснок, свекла, морковь и репчатый лук (на 10,5-38,7% соответственно), а также лимоны (на 18,9%), груши, яблоки и виноград (от 3,1 до 10%). Ожидаемо прибавили в цене мясо (говядина, баранина, свинина) и птица (индейка и куриные окорочка), отдельные виды рыбы, сливочное и растительное масла, майонез и маргарин.

А вот сезонные огурцы и помидоры наоборот подешевели (на 7,6 и 22%), доступнее для покупателей стали яйца, замороженные и охлажденные куры, сахар, мука, пряники и шоколадные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU