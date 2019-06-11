Жителей Башкирии уличили в массовой накрутке результатов шоу «Голос. Дети»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-11T16:25:36+03:00

97 процентов голосов из Башкирии были отданы за юную Микеллу Абрамову

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97% голосов от жителей Башкирии в шоу «Голос. Дети» были отданы за дочь певицы Алсу Микеллу.

Эксперты Group-IB изучили итоги зрительского голосования в шоу «Голос. Дети» и подтвердили, что имела место накрутка голосов. Подозрительно много звонков и СМС поступило за участницу под номером 7 – Микеллу Абрамову.

Как сообщает федеральная «Комсомольская Правда», в некоторых регионах перевес был слишком значительным. Самый яркий тому пример – Башкирия. В республике 97 процентов голосов было отдано за дочь Алсу, а за остальных участников лишь три. Почти такая же ситуация в Курске и Ульяновской области, где за юную исполнительницу проголосовали 96 и 95 процентов зрителей.

Плотность звонков тоже очень разнилась. За дочь известной певицы поступало по 300 голосов в секунду, когда средний показатель - 110 голосов в секунду.

Напомним, результаты последнего сезона шоу «Голос. Дети» аннулировали из-за слухов о фальсификации итогов. Последовала проверка, которая подтвердила массовую накрутку голосов за 10-летнюю Микеллу Абрамову. Всем участникам финала принесли извинения, после чего их всех провозгласили победителями, вручив каждому по миллиону рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU