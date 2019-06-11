"Поехал на работу и пропал": в Уфе ищут 28-летнего Дмитрия Мохова

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-11T18:02:38+03:00

Мужчина однажды уже пропадал, но лишь на два дня

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Близкие 28-летнего Дмитрия Мохова из Уфы просят помощи в поисках мужчины. От него уже третью неделю нет никаких вестей.

- 25 мая я с ним созванивалась, - рассказывает сестра пропавшего Наталья. - Это было днем, около 12.00 - 12.30. Он сказал, что едет на работу в ресторан "Папа Джонс" на ул. Софьи Перовской, но потом оказалось, что в тот день он там не был.

С тех пор мужчина на связь не выходил. Тревогу забила подруга, с которой Дмитрий жил, и его родственники. Они обратились с заявлением в полицию, но пока никаких результатов не получили.

- Дело просто перекидывают из отдела в отдел, а с нами полиция даже не пыталась связаться, чтобы что-то разузнать, - сокрушается сестра пропавшего.

По ее словам, однажды Дмитрий уже исчезал, но только на два дня. Потом он рассказал близким, что "отрабатывал долг". Родственники уверены, что второй раз мужчина не связался бы с теми же людьми, так что причина его исчезновения в чем-то другом.

Приметы Дмитрия: рост около 180 см, русые волосы, среднее телосложение, карие глаза, есть шрам от аппендицита.

Если вы видели мужчину с фото или знаете что-то о его местонахождении, сообщите об этом его сестре 8-967-744-67-54 (Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU