2019-06-11T14:36:42+03:00
Происшествия

Парню, устроившему стрельбу на вокзале в Уфе, выбрали меру пресечения

Его заключили под стражу в зале суда
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стрелок настаивает, что потерпевший вымогал у него деньгиСтрелок настаивает, что потерпевший вымогал у него деньги
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Сегодня в Октябрьском районном суде Уфы избрали меру пресечения для 24-летнего Андрея Буяка. Он устроил стрельбу возле Южного автовокзала в Уфе в минувшее воскресенье. Мужчина расстрелял из охотничьего ружья своего знакомого, которому был должен денег, и ранил его спутницу.

Сам стрелявший заявил в суде, что на крайние меры его толкнул потерпевший. Тот якобы обещал ему решить проблемы с успеваемостью в вузе за определенную сумму, а потом перешел к вымогательству.

По решению суда молодой человек помещен под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Как сообщили в Следственном комитете по Башкирии, в отношении стрелка будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она позволит определить вменяемость парня.

- В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд экспертных исследований, допрашиваются свидетели, - говорится в сообщении Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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