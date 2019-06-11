Из-за ремонта путей в Уфе закроют движение трамваев

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-11T14:55:35+03:00

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На улице Ленина в Уфе отремонтируют трамвайные пути. Работы развернутся на участке от бульвара Ибрагимова до улицы Вокзальной.

Из-за работ на четыре дня будут закрыты два трамвайных маршрута. Как пояснили в мэрии Уфы, речь идет о трамваях №1 «Ж/д вокзал - санаторий «Зеленая Роща» и №10 «Ж/д вокзал - Госцирк». Они не будут ходить до полуночи 14 июня.

В администрации города извинились за неудобства, с которыми столкнутся горожане, и порекомендовали планировать маршруты заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU