Из-за ремонта путей в Уфе закроют движение трамваев
Временно перестанут ходить два маршрута
Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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На улице Ленина в Уфе отремонтируют трамвайные пути. Работы развернутся на участке от бульвара Ибрагимова до улицы Вокзальной.
Из-за работ на четыре дня будут закрыты два трамвайных маршрута. Как пояснили в мэрии Уфы, речь идет о трамваях №1 «Ж/д вокзал - санаторий «Зеленая Роща» и №10 «Ж/д вокзал - Госцирк». Они не будут ходить до полуночи 14 июня.
В администрации города извинились за неудобства, с которыми столкнутся горожане, и порекомендовали планировать маршруты заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU