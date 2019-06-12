2019-06-12T07:05:53+03:00
Общество

К выходным в Башкирии снова похолодает – синоптики

Температура воздуха упадет ниже +20 градусов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погоду в Башкирии продолжает лихорадить. Регион то охватывает настоящая жара, то на смену ей приходят заморозки. Вот и теперь синоптики обещают прохладный конец рабочей недели.

С 12 по 14 июня в Башкирии будет облачная погода, с выглядывающим время от времени солнышком. Местами в республике пройдут дожди, где-то выпадет несколько капель, а где-то разразится полноценная гроза с градом.

Порывы ветра во время непогоды могут достигать 15-20 м/с, а это значит, что у спасателей и коммунальных служб снова будет много работы.

- К 14 июня 2019 года температура воздуха понизится, ночью до +1,+6°, днем до +14,+19°, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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