В Уфе спасатели вернули к жизни 27-летнего пловца
11 июня станет для жителя Уфы вторым днем рождения. Он чуть не погиб, развлекаясь с друзьями на пляже. Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, 27-летний парень плавал с приятелями в реке Белой на «Солнечном». Мужчины соревновались, кто дальше проплывет под водой.
В какой-то момент молодой уфимец не вынырнул. Спасатели сразу ринулись искать его и нашли на глубине двух метров уже без сознания. Когда парня вынесли на берег, он не дышал. Сотрудники ПСО сделали ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Благодаря их усилиям пловец буквально вернулся с того света. Прибывшие медики увезли его на скорой в одну из больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU