В Башкирии главврача районной больницы выселили из квартиры
Главный врач районной больницы в Башкирии незаконно проживала в муниципальной трехкомнатной квартире в селе Верхнеяркеево.
Формально ей предоставили жилье на период работы в медучреждении, однако спустя несколько месяцев глава сельсовета заключил с главврачом договор, который позволил ей приватизировать квартиру. А уже месяц спустя чиновник передал муниципальную жилплощадь в собственность женщины. Малоимущей главу больницы не признавали, поэтому подобные шаги чиновника вызвали у прокуратуры вопросы.
- В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными, - объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Суд согласился и постановил выселить главврача из квартиры и вернуть ее в собственность муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU