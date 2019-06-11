В Башкирии главврача районной больницы выселили из квартиры

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-11T13:58:59+03:00

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Главный врач районной больницы в Башкирии незаконно проживала в муниципальной трехкомнатной квартире в селе Верхнеяркеево.

Формально ей предоставили жилье на период работы в медучреждении, однако спустя несколько месяцев глава сельсовета заключил с главврачом договор, который позволил ей приватизировать квартиру. А уже месяц спустя чиновник передал муниципальную жилплощадь в собственность женщины. Малоимущей главу больницы не признавали, поэтому подобные шаги чиновника вызвали у прокуратуры вопросы.

- В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными, - объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд согласился и постановил выселить главврача из квартиры и вернуть ее в собственность муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU