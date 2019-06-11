В Башкирии 18 человек сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
Колоссальная разница по сравнению с 2018 годом
Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. В Башкирии из более чем 11 тысяч выпускников, выбравших этот предмет, 18 человек получили максимальные 100 баллов. В прошлом году такой результат был только у троих ребят.
По данным "Башинформа", среди "стобалльников" 11 школьников из Уфы, три из Октябрьского и по два из Стерлитамака и Нефтекамска.
Напомним, вчера огласили итоги еще трех госэкзаменов: по географии, литературе и базовой математике. Среди сдававших географию наивысший балл набрали трое, а с заданиями по литературе так успешно справились лишь двое ребят.
ИСТОЧНИК KP.RU