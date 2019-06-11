2019-06-11T12:02:00+03:00
Общество

В Башкирии 18 человек сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Колоссальная разница по сравнению с 2018 годом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. В Башкирии из более чем 11 тысяч выпускников, выбравших этот предмет, 18 человек получили максимальные 100 баллов. В прошлом году такой результат был только у троих ребят.

По данным "Башинформа", среди "стобалльников" 11 школьников из Уфы, три из Октябрьского и по два из Стерлитамака и Нефтекамска.

Напомним, вчера огласили итоги еще трех госэкзаменов: по географии, литературе и базовой математике. Среди сдававших географию наивысший балл набрали трое, а с заданиями по литературе так успешно справились лишь двое ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День города в Уфе перекроют часть проспекта Октября
На 35 пляжах в Башкирии уже можно купаться
Из-за ремонта путей в Уфе закроют движение трамваев
Парню, устроившему стрельбу на вокзале в Уфе, выбрали меру пресечения
Башкирские университеты вошли в сотню лучших вузов России
Устроивший стрельбу у уфимского вокзала парень объяснил, зачем он это сделал
В Башкирии главврача районной больницы выселили из квартиры
«Все хорошо»: в аккаунте сбежавшей с 23 млн кассирши из Башкирии появилось новое видео
В Уфе спасатели вернули к жизни 27-летнего пловца
Сдает экзамены несмотря на боль и тошноту: 15-летняя девочка из Уфы борется со смертельно опасным недугом
День города Уфа 2019: где и когда будет салют
Надежда Бабкина шокировала жителей Башкирии своим нарядом
В Башкирии многодетная мать скончалась после родов по вине врачей
Жительницу Башкирии оштрафовали за пост во ВКонтакте
«Завод просто не успевает»: НефАЗ задержит поставку автобусов для «Башавтотранса»
Открылась лаборатория «Микроструктурный анализ сталей, сплавов и композитных материалов»
В Уфе 12 июня изменится график работы общественного транспорта
В День города в Уфе не будут продавать алкоголь
«Единая Россия» выдвинула кандидатом на пост главы Башкирии Радия Хабирова
16-летняя мама из Башкирии собралась выйти замуж
Знаменитый уфимский мотоблогер разбился насмерть в Подмосковье
В Башкирии прекращены поиски девочек, пропавших из школьного лагеря
В Башкирии на трассе столкнулись два автобуса
На Башкирию обрушатся грозы и шквалистый ветер