В Башкирии мужчина пытался обмануть банк с помощью поддельных документов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-12T10:01:53+03:00

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В Уфе перед судом предстанет житель Учалинского района за покушение на мошенничество. По версии следствия, ранее судимый и безработный мужчина пытался оформить кредит на 300 тысяч рублей, используя поддельные документы.

Поддельный паспорт и страховое свидетельство обвиняемый купил в интернете. Они были «оформлены» на имя главврача сети медицинских центров. Злоумышленник представил липовые документы в банке, однако у сотрудника возникли сомнения по поводу их подлинности. Он связался со службой безопасности. Поняв, что план на грани провала, мужчина сбежал, оставив в отделении фальшивые документы. Вскоре его задержали сотрудники правопорядка. Обвиняемый полностью признал свою вину.

– В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в республиканской прокуратуре.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU