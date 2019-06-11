2019-06-11T20:26:00+03:00
Происшествия

На озере Теплом в Уфе едва не утонули две женщины

Им успели прийти на выручку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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Отдых на озере Теплом в Уфе едва не стоил жизни двум женщинам. Первый инцидент произошел около 8 часов вечера. 34-летняя жительница Уфы купалась на несанкционированном пляже. Она доплыла почти до середины озера, а вот на обратный путь сил уже не хватило. Барахтающуюся в воде девушку заметили спасатели с пляжа «Гольфстрим», они подплыли к ней на лодке и довезли до берега.

Чуть ранее в схожей ситуации оказалась другая женщина. В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что она избрала для заплыва очень опасный участок озера, возле сбросного канала. Отплыв от берега, купальщица стала тонуть. Отдыхавшие рядом люди это заметили и помогли ей выбраться на сушу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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