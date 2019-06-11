Сдает экзамены несмотря на боль и тошноту: 15-летняя девочка из Уфы борется со смертельно опасным недугом

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-11T12:52:08+03:00

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15-летняя школьница из Уфы Аделина Субхангулова уже год ведет борьбу со страшным недугом саркомой Юинга. Злокачественная опухоль изменила всю жизнь девочки, заставив ее позабыть о подростковых мечтах.

Первым тревожным звоночком для Аделины и ее близких стала боль в ноге. Девочка начала хромать, а потом на ноге появилась опухоль. Медики не сразу распознали саркому, и драгоценное время оказалось упущено.

- Врачи разводили руками и советовали греть ноги и использовать мази. Все надеялись, что опухоль пройдет сама, - пишет UfacityNews.ru со ссылкой на представителей благотворительного фонда.

Аделину решили свозить на море, надеялись, что в Геленджике ей полегчает, но оказалось иначе. После очередного осмотра врачи огорошили семью диагнозом – саркома Юинга четвертой степени. Метастазы уже поразили организм. Московские хирурги только осмотрели опухоль на операции и зашили. После этих манипуляций шишка лишь выросла в три раза.

Помочь в России девочке уже не могут, вся надежда близких на клинику в Стамбуле. После первого этапа лечения школьница почувствовала себя лучше. Аделина даже нашла в себе силы вопреки боли и тошноте сдать экзамены вместе со сверстниками.

Девочка и ее семья уверены, болезнь можно победить, нужно лишь удалить опухоль и провести трансплантацию костного мозга. Стамбульские врачи готовы помочь, но оплатить их услуги близкие Аделины не в силах. На лечение требуется более 3,7 млн рублей. Если вы хотите оказать посильную помощь семье девочки, то средства можно перечислить на карту Сбербанка. Она привязана к номеру 8-987-107-02-55.

ИСТОЧНИК KP.RU