2019-06-12T06:01:57+03:00
Происшествия

В Уфе водитель на легковушке сбил семилетнего ребенка

Инцидент случился в Черниковке
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Фото: отдел ГИБДД по УфеФото: отдел ГИБДД по Уфе
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Вчера вечером, 10 июня, в Уфе произошел наезд на ребенка. По информации столичной госавтоинспекции, на Кольцевой улице 32-летний водитель за рулем «Лада Приора» сбил 7-летнего мальчика. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП пострадавшего мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

– Уважаемые родители, позаботьтесь о безопасности своего ребенка на дороге, проявляйте максимальную бдительность, чаще проводите с детьми профилактические беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения, – порекомендовали в местной ГИБДД.

Автор: Владислав Казанцев

Фото: отдел ГИБДД по Уфе

Фото: отдел ГИБДД по Уфе

ИСТОЧНИК KP.RU

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