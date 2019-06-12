В Уфе водитель на легковушке сбил семилетнего ребенка
Вчера вечером, 10 июня, в Уфе произошел наезд на ребенка. По информации столичной госавтоинспекции, на Кольцевой улице 32-летний водитель за рулем «Лада Приора» сбил 7-летнего мальчика. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть.
В результате ДТП пострадавшего мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в ближайшую больницу.
– Уважаемые родители, позаботьтесь о безопасности своего ребенка на дороге, проявляйте максимальную бдительность, чаще проводите с детьми профилактические беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения, – порекомендовали в местной ГИБДД.
Автор: Владислав Казанцев
Фото: отдел ГИБДД по Уфе
ИСТОЧНИК KP.RU