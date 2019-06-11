Башкирские университеты вошли в сотню лучших вузов России

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-11T14:14:23+03:00

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Российское агентство RAEX опубликовало рейтинг 100 лучших вузов страны. Для составления рейтинга компания проанкетировала более 50 тысяч студентов из 158 вузов России.

В ТОП-100 вошли три университета из Башкирии. Они расположились во второй половине рейтинга: 56 место закрепил за собой УГНТУ, 65 – БГМУ, а 99 – УГАТУ. Тройка лидеров рейтинга остается без изменений, причем все вузы из Москвы (МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ).

Аналитики из RAEX отметили, что концентрация лучших вузов в нескольких регионах является настоящей проблемой. Если выпускники из периферийных регионов желают получить образование высокого уровня, они вынуждены мириться с финансовыми затратами и сложностями переезда.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU