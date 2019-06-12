«Повар выходит через окно»: детский сад в Башкирии разваливается на глазах

СЕГОДНЯ 06:36 2019-06-12T06:36:09+03:00

Здание рушится уже два года

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Жители села Новонадеждино возмущены удручающим состояние единственного местного детсада. Они обошли здание с камерой, чтобы показаться масштабы бедствия властям. Отснятым материалом поделился в соцсетях депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков.

На кадрах видно, что кирпичная кладка на фасаде здания местами отсутствует, асфальт в плачевном состоянии, а вместо фонаря торчит лишь оголенный провод.

- Дверь на кухню заколотили гвоздями, так как она в один момент выпала вместе с дверным проемом. Говорят, что даже повар выходит через окно, – цитирует чиновника сайт UfacityNews.ru.

По словам депутата, здание разваливается уже два года, и никакие обращения родителей не помогают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/714096" frameborder="0"></iframe> Детский сад в Башкирии разваливается на глазах.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU