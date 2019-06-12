«Повар выходит через окно»: детский сад в Башкирии разваливается на глазах
Жители села Новонадеждино возмущены удручающим состояние единственного местного детсада. Они обошли здание с камерой, чтобы показаться масштабы бедствия властям. Отснятым материалом поделился в соцсетях депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков.
На кадрах видно, что кирпичная кладка на фасаде здания местами отсутствует, асфальт в плачевном состоянии, а вместо фонаря торчит лишь оголенный провод.
- Дверь на кухню заколотили гвоздями, так как она в один момент выпала вместе с дверным проемом. Говорят, что даже повар выходит через окно, – цитирует чиновника сайт UfacityNews.ru.
По словам депутата, здание разваливается уже два года, и никакие обращения родителей не помогают.
Детский сад в Башкирии разваливается на глазах.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU