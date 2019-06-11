В День города в Уфе перекроют часть проспекта Октября

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-11T15:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 12 июня, в Уфе состоится торжественный парад Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Его участники промаршируют утром по проспекту Октября.

На время шествия, с 10 утра до 12.30, улица будет перекрыта. Объезжать придется участок от улицы Шафиева до Кольской. Движение также закроют по улице Научной. Ее перекроют на два часа, с 9 до 11 утра.

В мэрии города уточнили, что автобусы изменят свои маршруты на время парада, а троллейбусы вовсе перестанут ходить.

Уфимцам и гостям столицы приносят извинения за возможные неудобства.

Схема перекрытия от администрации Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU