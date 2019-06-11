В День города в Уфе перекроют часть проспекта Октября
По главной магистрали пройдет Уфимский пожарно-спасательный гарнизон
Фото: Рустем АХУНОВ
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Завтра, 12 июня, в Уфе состоится торжественный парад Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Его участники промаршируют утром по проспекту Октября.
На время шествия, с 10 утра до 12.30, улица будет перекрыта. Объезжать придется участок от улицы Шафиева до Кольской. Движение также закроют по улице Научной. Ее перекроют на два часа, с 9 до 11 утра.
В мэрии города уточнили, что автобусы изменят свои маршруты на время парада, а троллейбусы вовсе перестанут ходить.
Уфимцам и гостям столицы приносят извинения за возможные неудобства.
Схема перекрытия от администрации Уфы
ИСТОЧНИК KP.RU