На 35 пляжах в Башкирии уже можно купаться

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-11T15:15:49+03:00

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Летом в Башкирии будут работать несколько десятков официальных пляжей. Планируется, что их будет 75. Сейчас МЧС по республике обследует их все, чтобы определить, безопасны ли эти пляжи для отдыха.

На данный момент освидетельствовано 35 пляжей. Среди них пляжи «Солнечный», «Песчаный» и «Гольфстрим» в Уфе, два пляжа на реке Ашкадар в Стерлитамаке, пляжи на озерах Кандры-куль и Банное, на Нугушском и Павловском водохранилищах.

Официальные пляжи, напомним, отличаются от незарегистрированных мест отдыха тем, что тут дежурят спасатели, есть места для оказания первой помощи, есть буйки и "лягушатники".

ИСТОЧНИК KP.RU