В Уфе 12 июня изменится график работы общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-11T09:16:24+03:00

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Сегодня, 11 июня, в мэрии рассказали об изменения графика работы общественного транспорта на День города. Маршрутки будут ходить до полуночи, чтобы все жители смогли добраться до дома после празднества.

На оперативном совещании в мэрии также сообщили, что 12 июня от «Конгресс-холла» поедут 62 автобуса: 12 «Нефазов», 30 «Фордов» и 20 «ПАЗов». Маршруты будут пролегать через все районы, включая Дёму, Затон и Шакшу.

Напомним, 12 июня в Уфе отмечаются сразу три праздника: День России, День города и 265-летие со дня рождения Салавата Юлаева. Отмечать все эти праздники уфимцам и гостям столицы предстоит без алкоголя. В городе введен запрет на его продажу.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU