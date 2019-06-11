«Единая Россия» выдвинули кандидатом на пост главы Башкирии Радия Хабирова

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-11T10:54:21+03:00

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Региональное отделение «Единой России» выдвинуло своего кандидата на пост главы Башкирии. Делегаты выбирали из четырех претендентов, большинство проголосовавших – 264 из 323 – остановили свой выбор на кандидатуре Радия Хабирова.

Кроме него в списках фигурировали депутат Госдумы Зариф Байгускаров, исполняющий обязанности вице-премьера Правительства республики - министра ЖКХ Борис Беляев и председатель совета местного отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева.

Напомним, что ранее о своем желании выдвинуться на должность руководителя республики заявили блогер Владимир Кобзев от регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», модель Plus Size, директор модельного агентства и бьюти-блогер Сания Тимасова от «Партии роста» и руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева от той же партии.

ИСТОЧНИК KP.RU