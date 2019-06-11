«Завод просто не успевает»: НефАЗ задержит поставку автобусов для «Башавтотранса»
Глава Башкирии предложил всем «потерпеть»
Фото: Рустем АХУНОВ
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Новые автобусы для «Башавтотранса» поступят в республику не раньше, чем через полгода, хотя поставки должны были начаться еще в апреле.
По словам врио главы Башкирии, задержка объясняется большим количеством заказов.
- Завод просто не успевает,— цитирует Радия Хабирова «Коммерсантъ - Уфа».
По словам руководителя региона, власти могли расторгнуть контракт с предприятием, но предпочли «потерпеть», чтобы поддержать «нашего производителя».
Уточняется, что в этом году автопарк «Башавтотранса» пополнится 527 новыми автобусами, большая часть из них – автобусы среднего класса для города и пригородных маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU