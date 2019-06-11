«Завод просто не успевает»: НефАЗ задержит поставку автобусов для «Башавтотранса»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-11T09:41:31+03:00

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Новые автобусы для «Башавтотранса» поступят в республику не раньше, чем через полгода, хотя поставки должны были начаться еще в апреле.

По словам врио главы Башкирии, задержка объясняется большим количеством заказов.

- Завод просто не успевает,— цитирует Радия Хабирова «Коммерсантъ - Уфа».

По словам руководителя региона, власти могли расторгнуть контракт с предприятием, но предпочли «потерпеть», чтобы поддержать «нашего производителя».

Уточняется, что в этом году автопарк «Башавтотранса» пополнится 527 новыми автобусами, большая часть из них – автобусы среднего класса для города и пригородных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU