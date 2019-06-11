Жительницу Башкирии оштрафовали за пост во ВКонтакте

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-11T10:18:22+03:00

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Жительница Салавата заплатит 10 тысяч рублей штрафа за пост во ВКонтакте. 40-летняя женщина разместила в одном из сообществ текст, в котором содержались враждебные высказывания в адрес выходцев с Кавказа.

В прокуратуре города рассказали, что по данному факту было возбуждено административное дело по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она, к слову, появилась в КоАП только с начала этого года, раньше за такой пост полагалась уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU