Жительницу Башкирии оштрафовали за пост во ВКонтакте
Ее сообщение разжигало межнациональную вражду
Фото: Рустем АХУНОВ
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Жительница Салавата заплатит 10 тысяч рублей штрафа за пост во ВКонтакте. 40-летняя женщина разместила в одном из сообществ текст, в котором содержались враждебные высказывания в адрес выходцев с Кавказа.
В прокуратуре города рассказали, что по данному факту было возбуждено административное дело по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она, к слову, появилась в КоАП только с начала этого года, раньше за такой пост полагалась уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU