2019-06-11T10:18:22+03:00
Общество

Жительницу Башкирии оштрафовали за пост во ВКонтакте

Ее сообщение разжигало межнациональную вражду
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Жительница Салавата заплатит 10 тысяч рублей штрафа за пост во ВКонтакте. 40-летняя женщина разместила в одном из сообществ текст, в котором содержались враждебные высказывания в адрес выходцев с Кавказа.

В прокуратуре города рассказали, что по данному факту было возбуждено административное дело по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она, к слову, появилась в КоАП только с начала этого года, раньше за такой пост полагалась уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24