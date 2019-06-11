Надежда Бабкина шокировала жителей Башкирии своим нарядом
Накануне в столицу Башкирии прилетела Надежда Бабкина. Певица должна принять участие в фестивале «Сердце Евразии», который стартует 12 июня. В Уфе Бабкину встретили поклонники в традиционных башкирских костюмах с цветами и угощениями. Совместное фото с ними артистка выложила в соцсети, после чего на нее обрушился шквал критики. Подписчики певицы осудили ее внешний вид.
Бабкина на фото одета в красно-белую футболку, такую же ветровку в клетку, широкие полосатые брюки и очки в черной массивной оправе. Подписчики сочли, что ее наряд «отдает» индийским стилем.
- Напялить такой ужас на себя... - возмущаются поклонники певицы.
Но есть и те, кто вступился за экстравагантный наряд артистки, мол, звезде можно носить все, что хочется.
- Надежда талантище, как бы она не была одета! – заключила одна из подписчиц.
ИСТОЧНИК KP.RU