2019-06-11T11:28:40+03:00
Общество

Надежда Бабкина шокировала жителей Башкирии своим нарядом

Певицу обвинили в безвкусице
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ngbabkina, InstagramФото: ngbabkina, Instagram
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Накануне в столицу Башкирии прилетела Надежда Бабкина. Певица должна принять участие в фестивале «Сердце Евразии», который стартует 12 июня. В Уфе Бабкину встретили поклонники в традиционных башкирских костюмах с цветами и угощениями. Совместное фото с ними артистка выложила в соцсети, после чего на нее обрушился шквал критики. Подписчики певицы осудили ее внешний вид.

Бабкина на фото одета в красно-белую футболку, такую же ветровку в клетку, широкие полосатые брюки и очки в черной массивной оправе. Подписчики сочли, что ее наряд «отдает» индийским стилем.

- Напялить такой ужас на себя... - возмущаются поклонники певицы.

Но есть и те, кто вступился за экстравагантный наряд артистки, мол, звезде можно носить все, что хочется.

- Надежда талантище, как бы она не была одета! – заключила одна из подписчиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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