Знаменитый уфимский мотоблогер разбился насмерть в Подмосковье

СЕГОДНЯ 07:33 2019-06-11T09:03:42+03:00

Мотоциклист столкнулся с автомобилем, потому что снимал видео за рулем

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Вчера вечером, 10 июня, стало известно, что в Подмосковье разбился в аварии знаменитый среди байкеров мотоблогер Артем Болдырев по прозвищу «Болт». Информацию о гибели мотоциклиста подтвердили и его друзья.

По предварительным данным, мотоцикл Болта столкнулся с автомобилем, неожиданно выехавшим перед ним на дорогу. Вот только позже стало известно, что молодой человек управлял своим болидом с помощью ног, а сам был занят видеокамерой, на которую снимал происходящее и даже записывал видеообращение. Полученные в результате аварии травмы оказались смертельными, и мотоблогер скончался

33-летний Артем Болдырев родился в Уфе, а несколько месяцев назад переехал в Москву. Парень знаменит тем, что создал и вел канал Moto Nexus на YouTube, который насчитывает более 280 тысяч подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU