В Башкирии прекращены поиски девочек, пропавших из школьного лагеря
Подростки благополучно вернулись домой
Фото: соцсети
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Вчера вечером, 10 июня, весь Миякинский район республики поднялся на поиски двух девочек, пропавших из школьного лагеря. 12-летние Г.О. и Б.В. утром отправились в лагерь с дневным пребыванием, вот только домой вовремя девочки так и не вернулись. Приемная семья, где воспитывались подростки, немедленно обратились за помощью в полицию и начали поиски своими силами.
Уже поздно вечером стало известно, что девочки все же нашлись. «Нашлись, с ними все хорошо», - написала в социальных сетях знакомая семьи Альфия К. Где именно пропадали подростки, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU