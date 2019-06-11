В Башкирии прекращены поиски девочек, пропавших из школьного лагеря

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-11T07:18:07+03:00

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Вчера вечером, 10 июня, весь Миякинский район республики поднялся на поиски двух девочек, пропавших из школьного лагеря. 12-летние Г.О. и Б.В. утром отправились в лагерь с дневным пребыванием, вот только домой вовремя девочки так и не вернулись. Приемная семья, где воспитывались подростки, немедленно обратились за помощью в полицию и начали поиски своими силами.

Уже поздно вечером стало известно, что девочки все же нашлись. «Нашлись, с ними все хорошо», - написала в социальных сетях знакомая семьи Альфия К. Где именно пропадали подростки, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU